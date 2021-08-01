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Haber Giriş: 01.08.2021 - 01:19 | Son Güncelleme:

Türk yapımları Hollywood'u geçti

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Türk yapımları Hollywood'u geçti

İngiliz-Türk ortak yapımı olan korku gerilim filmi 'Shame'in yapımcılığını üstlenen iş insanı Sam Reklaw,, Türk sinemasının yükselen yıldız olduğunu belirtti

 

 

Bir süre önce İngiltere'den Türkiye'ye gelerek dizi ve sinema sektörüyle ilgili yatırımlarda bulunan İngiliz iş insanı Sam Reklaw, yatırımlarını artıracağını belirtti. İngiliz-Türk ortak yapımı olan korku gerilim filmi 'Shame'in yapımcılığını üstlenen iş insanı, "Filmimizin çekimleri tamamlandı. Henüz vizyon tarihi netleşmiş değil ama buradaki yatırımlarım devam edecek. Sinema aşığı bir insanım ve son yıllarda gözlemlediğim tek bir şey var ki o da dünyada Türk sinemasının yükselen yıldız olması. Eskiden sinema denildiğinde akıllara Hollywood gelirdi, şimdi ise Türk yapımı film ve diziler geliyor, bu yıl 2 film daha çekmeyi hedefliyorum" dedi.

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