Türk yapımcı dünyada bir ilke imza attı!

Bestesini Doğuş’un üstlendiği Mustafa Yılmaz’ın seslendirdiği ‘’Sorun Yok’’ şarkısına Almanya da klip çekildi. Hayrettin Güneş 100 kişilik ekiple büyük bir çalışmaya imza attı .

GELİRİ YARDIMA MUHTAÇ KADINLARA BAĞIŞLANACAK

Grand Müzik imzasıyla dört bölümden oluşacak dizi tadındaki kliplerin ilk bölümü tüm dijital platformlardan müzik severlerin beğenisine sunuldu. Klip hakkında değerlendirme yapan yapımcı Güneş, ‘Uzun zamandır aklımda böyle bir proje vardı. Dünya da yapılmamış bir işe imza attık. Bu çalışmanın gelirini yardıma muhtaç kadınlarımıza yollayıp katkıda bulunarak taçlandırmak istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızı da büyük bir titizlikle yürüteceğiz’ dedi.