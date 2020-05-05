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Haber Giriş: 05.05.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Türk sinemasının acı kaybı: Yönetmen Özer Kızıltan öldü

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Türk sinemasının acı kaybı: Yönetmen Özer Kızıltan öldü
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Türk sinemasının son dönemde öne çıkan yönetmenlerinden Özer Kızıltan hayata veda etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Kızıltan 57 yaşındaydı.

17 Nisan 1963 tarihinde İstanbul’da doğan Özer Kızıltan, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kızıltan, Takva, Beni Unutma, Aşkın 5 Hali, Mahrumlar gibi filmlere imza attı, Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yaralı Yürek, Hayat Yokuşu gibi dizilerde de yönetmenlik yaptı.

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