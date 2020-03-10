MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriTuluyhan Uğurlu'nun yorumuyla İstanbul'un kedileri
GeriKeyif Tuluyhan Uğurlu'nun yorumuyla İstanbul'un kedileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 10.03.2020 - 13:49,Son Güncelleme:/

Tuluyhan Uğurlu'nun yorumuyla İstanbul'un kedileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tuluyhan Uğurlu'nun yorumuyla İstanbul'un kedileri
Abone Olgoogle-news

Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, İstanbul Deniz Müzesinde müzikseverlerle buluşacak.

Son dönemde özellikle tarihi mekanlarda konserler veren sanatçı, 14 Mart'ta Beşiktaş sahilinde bulunan müzede, 500 yıllık bir kadırganın önünde sahne alacak.

Uğurlu konserde, video görselleri eşliğinde, "İstanbul’un Bilge Kedileri", "Dünya Başkenti İstanbul", "Üç Dinin Kardeşçe Yaşadığı Kent", "Mimar Sinan'ın Su Yolları", "Boğaziçi’nin Manevi Bekçileri", "Mevsimler Boyu İstanbul" ve "Dolmabahçe’de Hüzünlü Sonbahar" bölümlerinden oluşan "Dünya Başkenti İstanbul" isimli eserini yorumlayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle