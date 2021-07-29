TUGFO yeni sezona hazırlanıyor

Sabancı Vakfı’nın kurulmasına öncülük ettiği orkestranın kamp süreci, şef Cem Mansur ile birlikte Amerikalı flüt sanatçısı ve eğitmen James Lyman ile Türkiye’nin başarılı keman ve viyola virtüözlerinden Atilla Aldemir tarafından yürütülüyor.



Pandemi nedeniyle bu yıl yurtdışı konserleri planlamayan orkestra, şef Cem Mansur yönetiminde 5 – 10 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da üç, Bursa ve Balıkesir’de (Ayvalık) birer tane olmak üzere toplam beş konser verecek.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın repertuvarında bu yıl Rossini’nin İpek Merdiven Uvertürü (La Scala di Seta), Ravel’in “Le Tombeau de Couperin - Pvane pour une İnfante Défunte” ve Mendelssohn’in “İtalyan Senfonisi (no 4)” eserleri yer alıyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle yalnızca 18 yaş üstü müzisyenlerin dahil olacağı orkestrada geçen yıl orkestraya seçilmeye hak kazanan genç müzisyenlere öncelik verildi. Her yıl 100’e yakın genç müzisyenin yer aldığı orkestraya bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle 44 genç müzisyen seçildi.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) 2021 yılı için belirlenen konser programı şöyle:

5 Ağustos 2021 İstanbul Zorlu PSM

6 Ağustos 2021 Bursa

7 Ağustos 2021 İstanbul Topkapı Kültür Park Amfi Tiyatro

8 Ağustos 2021 İstanbul Hasanpaşa Müze Gazhane

10 Ağustos 2021 Ayvalık Amfi Tiyatro

En lezzetli yemek tarifleri burada