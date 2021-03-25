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Haber Giriş: 25.03.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Tuğba Özerk: Düğün tarihi belli değil

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Tuğba Özerk: Düğün tarihi belli değil

Tuğba Özerk, 31 Mart’ta müzikseverlerle paylaşacağı “Koltuklar Kitaplar” adlı yeni single’ına önceki gün Raffles Otel’de klip çekti.

Pandemi döneminde evinde yaşadığı bir günü canlandıran Özerk’in kostümünü Gülşah Saraçoğlu tasarladı. Erkan Nas’ın yönettiği klipte ünlü şarkıcının küvet sahneleri dikkat çekti.

Tuğba Özerk: Düğün tarihi belli değil

Özerk, basın mensuplarına sevgilisiyle bir yılı geride bıraktığını söyledi: “Çok göz önünde yaşamasak da birinci senemizi yeni kutladık. Niyetimiz de güzel akıbetimiz de güzel olsun. Düğün tarihi belli olursa haberiniz olur.”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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