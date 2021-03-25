Tuğba Özerk: Düğün tarihi belli değil

Pandemi döneminde evinde yaşadığı bir günü canlandıran Özerk’in kostümünü Gülşah Saraçoğlu tasarladı. Erkan Nas’ın yönettiği klipte ünlü şarkıcının küvet sahneleri dikkat çekti.

Özerk, basın mensuplarına sevgilisiyle bir yılı geride bıraktığını söyledi: “Çok göz önünde yaşamasak da birinci senemizi yeni kutladık. Niyetimiz de güzel akıbetimiz de güzel olsun. Düğün tarihi belli olursa haberiniz olur.”

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