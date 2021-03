TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' filmi iki dalda BAFTA adayı oldu

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından bu yıl 74'üncü kez dağıtılacak olan BAFTA Ödülleri'nde, filmin yönetmeni Jasmila Zbanic "En İyi Yönetmen" dalında, TRT ortak yapımı "Quo Vadis Aida?" ise "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında aday gösterildi. BAFTA Ödülleri, 11 Nisan'da sahiplerini bulacak.

"Quo Vadis Aida?" 93. Oscar Ödülleri'nde de kısa listede



Altın Ayı ödüllü yönetmen Zbanic'in yönettiği film, bu yıl 93'üncü kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nde de "En İyi Yabancı Film" kategorisinde kısa listede yer alıyor.

Oscar Ödülleri için kesin aday listeleri 15 Mart'ta açıklanacak. Ayrıca bu yıl Oscar Ödülleri 25 Nisan'da sahiplerini bulacak.

İşte belli başlı dallarda BAFTA Ödülleri'ne aday gösterilenler:

En İyi Film

The Father

The Mauritanian

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

En İyi İngiliz Filmi

Calm With Horses

The Dig

The Father

His House

Limbo

The Mauritanian

Mogul Mowgli

Promising Young Woman

Rocks

Saint Maud

Yabancı Dilde En İyi Film

Another Round

Dear Comrades!

Les Misérables

Minari

Quo Vadis, Aida?

En İyi Belgesel

Collective

David Attenborough: A Life On Our Planet

The Dissident

My Octopus Teacher

The Social Dilemma

En İyi Animasyon Film

Onward

Soul

Wolfwalkers

En İyi Yönetmen

Thomas Vinterberg – Another Round

Shannon Murphy – Babyteeth

Lee Isaac Chung – Minari

Chloé Zhao – Nomadland

Jasmila Žbanić – Quo Vadis, Aida?

Sarah Gavron – Rocks

En İyi Özgün Senaryo

Another Round – Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

Mank – Jack Fincher

Promising Young Woman – Emerald Fennell

Rocks – Theresa Ikoko, Claire Wilson

The Trial of the Chicago 7 – Aaron Sorkin

En İyi Uyarlama Senaryo

The Dig – Moira Buffini

The Father – Christopher Hampton, Florian Zeller

The Mauritanian – Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven

Nomadland – Chloé Zhao

The White Tiger – Ramin Bahrani

En İyi Kadın Oyuncu

Bukky Bakray – Rocks

Radha Blank – The Forty-Year-Old Version

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances Mcdormand – Nomadland

Wunmi Mosaku – His House

Alfre Woodard – Clemency

En İyi Erkek Oyuncu

Riz Ahmed – Sound Of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Adarsh Gourav – The White Tiger

Anthony Hopkins – The Father

Mads Mikkelsen – Another Round

Tahar Rahim – The Mauritanian

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Niamh Algar – Calm With Horses

Kosar Ali – Rocks

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Dominique Fishback – Judas and the Black Messiah

Ashley Madekwe – County Lines

Yuh-Jung Youn – Minari

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Barry Keoghan – Calm With Horses

Alan Kim – Minari

Leslie Odom Jr. – One Night In Miami…

Clarke Peters – Da 5 Bloods

Paul Raci – Sound of Metal

En İyi Müzik

Mank

Minari

News of the World

Promising Young Woman

Sou

En İyi Görüntü Yönetimi

Judas and the Black Messiah

Mank

The Mauritanian

News of the World

Nomadland

En İyi Kurgu

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7