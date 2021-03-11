TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' filmi iki dalda BAFTA adayı oldu
Ulusal ve uluslararası pek çok ödül alan TRT ortak yapımı "Quo Vadis Aida?", İngiltere'nin Oscar'ı olarak bilinen BAFTA'da iki dalda aday oldu.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, "İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından bu yıl 74'üncü kez dağıtılacak olan BAFTA Ödülleri'nde, filmin yönetmeni Jasmila Zbanic "En İyi Yönetmen" dalında, TRT ortak yapımı "Quo Vadis Aida?" ise "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında aday gösterildi. BAFTA Ödülleri, 11 Nisan'da sahiplerini bulacak.
"Quo Vadis Aida?" 93. Oscar Ödülleri'nde de kısa listede
Altın Ayı ödüllü yönetmen Zbanic'in yönettiği film, bu yıl 93'üncü kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nde de "En İyi Yabancı Film" kategorisinde kısa listede yer alıyor.
Oscar Ödülleri için kesin aday listeleri 15 Mart'ta açıklanacak. Ayrıca bu yıl Oscar Ödülleri 25 Nisan'da sahiplerini bulacak.
İşte belli başlı dallarda BAFTA Ödülleri'ne aday gösterilenler:
En İyi Film
The Father
The Mauritanian
Nomadland
Promising Young Woman
The Trial of the Chicago 7
En İyi İngiliz Filmi
Calm With Horses
The Dig
The Father
His House
Limbo
The Mauritanian
Mogul Mowgli
Promising Young Woman
Rocks
Saint Maud
Yabancı Dilde En İyi Film
Another Round
Dear Comrades!
Les Misérables
Minari
Quo Vadis, Aida?
En İyi Belgesel
Collective
David Attenborough: A Life On Our Planet
The Dissident
My Octopus Teacher
The Social Dilemma
En İyi Animasyon Film
Onward
Soul
Wolfwalkers
En İyi Yönetmen
Thomas Vinterberg – Another Round
Shannon Murphy – Babyteeth
Lee Isaac Chung – Minari
Chloé Zhao – Nomadland
Jasmila Žbanić – Quo Vadis, Aida?
Sarah Gavron – Rocks
En İyi Özgün Senaryo
Another Round – Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg
Mank – Jack Fincher
Promising Young Woman – Emerald Fennell
Rocks – Theresa Ikoko, Claire Wilson
The Trial of the Chicago 7 – Aaron Sorkin
En İyi Uyarlama Senaryo
The Dig – Moira Buffini
The Father – Christopher Hampton, Florian Zeller
The Mauritanian – Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven
Nomadland – Chloé Zhao
The White Tiger – Ramin Bahrani
En İyi Kadın Oyuncu
Bukky Bakray – Rocks
Radha Blank – The Forty-Year-Old Version
Vanessa Kirby – Pieces of a Woman
Frances Mcdormand – Nomadland
Wunmi Mosaku – His House
Alfre Woodard – Clemency
En İyi Erkek Oyuncu
Riz Ahmed – Sound Of Metal
Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
Adarsh Gourav – The White Tiger
Anthony Hopkins – The Father
Mads Mikkelsen – Another Round
Tahar Rahim – The Mauritanian
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Niamh Algar – Calm With Horses
Kosar Ali – Rocks
Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm
Dominique Fishback – Judas and the Black Messiah
Ashley Madekwe – County Lines
Yuh-Jung Youn – Minari
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah
Barry Keoghan – Calm With Horses
Alan Kim – Minari
Leslie Odom Jr. – One Night In Miami…
Clarke Peters – Da 5 Bloods
Paul Raci – Sound of Metal
En İyi Müzik
Mank
Minari
News of the World
Promising Young Woman
Sou
En İyi Görüntü Yönetimi
Judas and the Black Messiah
Mank
The Mauritanian
News of the World
Nomadland
En İyi Kurgu
The Father
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7