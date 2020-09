TRT 2 ekranı festival gibi

Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da yer aldığı, eylül ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:

1 Eylül Salı 21:00 Salesman (Satıcı)

2 Eylül Çarşamba 21:00 Maudie

3 Eylül Perşembe 21:00 Misafir

4 Eylül Cuma 22:15 Woman At War (Dağ Kadını)

5 Eylül Cumartesi 21:30 The Sea Inside (İçimdeki Deniz)

6 Eylül Pazar 21:30 Orange Days (Turuncu Günler)

7 Eylül Pazartesi 20:30 Just 6.5 (6.5 Metre)

8 Eylül Salı 21:00 The Professor And The Madman (Deli ve Dahi)

9 Eylül Çarşamba 21:00 3 Yol

10 Eylül Perşembe 21:00 The Charcoal (Kömür)

11 Eylül Cuma 21:30 Reign Over Me (Hayatı Yakala)

12 Eylül Cumartesi 21:30 The Truth (Saklı Gerçekler)

13 Eylül Pazar 21:30 Aga

14 Eylül Pazartesi 21:00 Rebel In The Rye (Çavdar Tarlasındaki Asi)

15 Eylül Salı 21:00 I, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)

16 Eylül Çarşamba 21:00 Kiraz Mevsimi

17 Eylül Perşembe 20:45 Buta

18 Eylül Cuma 21:30 The Square (Kare)

19 Eylül Cumartesi 21:30 Hostiles (Vahşiler)

20 Eylül Pazar 21:30 Homeward (Eve Yolculuk)

21 Eylül Pazartesi 21:00 Dead Man (Ölü Adam)

22 Eylül Salı 21:00 The Return (Dönüş)

23 Eylül Çarşamba 21:00 Beginner

24 Eylül Perşembe 21:00 Castle Of Dreams (Şirin'in Kalesi)

25 Eylül Cuma 21:30 After the Wedding (Geçmişin Sırları)

26 Eylül Cumartesi 21:30 Deep Rivers (Derin Nehirler)

27 Eylül Pazar 21:30 Sorry We Missed You (Üzgünüz,Size Ulaşamadık)

28 Eylül Pazartesi 21:00 Shoplifters (Arakçılar)

29 Eylül Salı 21:00 3 Faces (3 Hayat)

30 Eylül Çarşamba 21:00 Mommo Kız Kardeşim