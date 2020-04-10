MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriTRT 1'de her cumartesi nostaljik diziler izleyicilerle buluşacak
GeriKeyif TRT 1'de her cumartesi nostaljik diziler izleyicilerle buluşacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 10.04.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

TRT 1'de her cumartesi nostaljik diziler izleyicilerle buluşacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TRT 1'de her cumartesi nostaljik diziler izleyicilerle buluşacak
Abone Olgoogle-news

TRT 1, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığının evde kal çağrısına uyan seyircileri için nostaljik dizileri yeniden ekrana getiriyor.

TRT 1, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığının evde kal çağrısına uyan seyircileri için nostaljik dizileri yeniden ekrana getiriyor.

Her yaştan izleyiciye hitap eden yeni programlar, oyuncuların kendi evlerinden çektikleri
diziler ve unutulmayan filmlerle birlikte bütün yayın kuşaklarını güncelleyen TRT, geçmiş yıllarda büyük ilgiyle izlenen dizi ve programlarını izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Programlar kapsamında ilk olarak, 1993 yapımı "Ferhunde Hanım ve Kızları", hafta içi her gün saat 11.30'da TRT 1'de yayınlanacak.

Her gün birçok yapım aralıklarla TRT kanallarında ekrana gelirken, cumartesi günleri "Nostaljik Diziler Günü" başlığı altında "Uğurlugiller", "Kuruluş", "Perihan Abla", "Gülşen Abi", "Yedi Numara" ve "Yeditepe İstanbul" dizileri TRT 1'de ara verilmeden izleyici ile buluşacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle