Tribeca'da en iyi film belli oldu

Salgın nedeniyle basın mensupları ve sektör profesyonelleri için online olarak düzenlenen Tribeca Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Festivalin ABD Yarışma dalında En İyi Film Ödülü’nü, 2004 yapımı Saving Face'in yönetmeni Alice Wu’nun yönettiği Bir Bilsen (The Half of It) kazandı.

ABD Belgesel Yarışma kategorisinde ise Bo McGuire imzalı Socks on Fire En İyi Belgesel seçildi.

Corpus Christi'nin yönetmeni Jan Komasa’nın yeni filmi The Hater, festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu.