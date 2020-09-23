Trençkot nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte trençkotun ortaya çıkış hikayesi

Her daim modası geçmeyen, yegane giysidir trençkotlar. Trençkot, hafif, yağmura dayanıklı ama terletmeyen bir palto ihtiyacıyla doğdu. İlk ortaya çıkışı 1820’li yıllara dayanan trençkot, başlangıçta ordu subayları için bir giyim eşyasıydı. Bir trençkotun geleneksel rengi haki idi, ancak yeni versiyonlar birçok renkte geliyor.O yıllarda, iyi giyimli erkekler tarafından balık tutma, avcılık gibi aktiviteler esnasında kullanılıyor ve özellikle orduda oldukça rağbet görüyordu. 1853 yılına gelindiği trençkotu daha yaygınlaştıracak adımlar atıldı. İngiliz menşeli Aquascutum markası daha çok nefes alan ve daha az terleten bir kumaş geliştirerek bu özel parçayı daha ileri teknolojiyle bir araya getirdi. Trençkotların farklı hava şartlarına dayanıklı ‘gabardin’ kumaştan, günümüzde bildiğimiz haliyle ortaya çıkışıysa 1879’da, Burberry markasının yaratıcısı genç tasarımcı Thomas Burberry sayesinde oldu.