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Haber Giriş: 08.12.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Torunlardan yeni single

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Torunlardan yeni single
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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Nükhet Çubukçu’nun torunları müzik yapımcısı Emir Işık ve vokalist Alp Murşit’in yeni teklileri “III Musketeers”, dünya çapında en çok kullanılan dijital müzik platformlarında yerini aldı.

İkili, yeni projelerinde, İstanbul'da yaşadıkları karantina gecelerini müzikseverlerle paylaştı. Hızlı ve büyük adımlarla müzik sektörüne giriş yapan Emir Işık ile Alp Murşit yeni bir albümün yolda olduğunu, 2020 sonunda yeni bir projenin geleceğini belirtti. Belirgin Hip-Hop tarzları ile Emir Işık ve Alp Murşit, İstanbul sonrası İngiltere ve Amerika'ya açılmayı planlıyor.

 

 

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