Tomris Hatun geliyor

Akan Satayev’in yönettiği, bu yıl Altın Küre’de ‘yabancı dilde en iyi film’ kategorisinde yarışma listesine giren yapım, 10 Nisan’da gösterime girecek. Filmin başrolünde aslında bir psikolog olan Almira Tursyn seyirci karşısına çıkacak.

Almira Tursyn, Tomris Hatun rolü için 15 bin kişi arasından seçildi.