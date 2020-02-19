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Haber Giriş: 19.02.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Tomris Hatun geliyor

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Tomris Hatun geliyor

İlk Türk kadın hükümdar Tomris Hatun’un hayatını konu alan Kazakistan yapımı “Tomris” filminin Türkiye’deki vizyon tarihi belli oldu.

Akan Satayev’in yönettiği, bu yıl Altın Küre’de ‘yabancı dilde en iyi film’ kategorisinde yarışma listesine giren yapım, 10 Nisan’da gösterime girecek. Filmin başrolünde aslında bir psikolog olan Almira Tursyn seyirci karşısına çıkacak.

Almira Tursyn, Tomris Hatun rolü için 15 bin kişi arasından seçildi.

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