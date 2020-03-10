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Haber Giriş: 10.03.2020 - 16:32,Son Güncelleme:/

Tomris filminden Türkçe dublajlı fragman

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Akan Satayev’in yönettiği TOMRİS, 10 Nisan’da vizyonda. Filmin Türkçe dublajlı fragmanı yayınlandı.

Vizyon için gün sayan “TOMRİS”, Kazakistan’ın ardından Türk seyircisiyle de buluşmaya hazırlanıyor.

Samimi, adil, sadık, güçlü ve zeki bir lider olan, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarının hikayesini anlatan TOMRİS’in fragmanı, Türkçe dublajlı olarak yayınlandı. Kazak oyuncu Almira Tursyn’i başrolde izleyeceğimiz film, 10 Nisan’da vizyona girecek.

 

 

 

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