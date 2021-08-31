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Haber Giriş: 31.08.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

‘Tomris’ filmi için geri sayım

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‘Tomris’ filmi için geri sayım

Orta Asya topraklarının büyük kraliçesi, yetenekli savaşçı Tomris Hatun’un hayatını anlatan “Tomris” filmi, 3 Eylül’de vizyona giriyor.

Yönetmenliğini Atan Satayev’in üstlendiği filmde Tomris Hatun’u aslında bir psikolog olan Almira Tursyn canlandırıyor. Antik Yunan tarihçi Herodot’un verdiği bilgilerden yararlanılarak kaleme alınan film, tahta geçtiğinde kazandığı zaferlerle Türk milletinin kaderini belirleyen, dünya tarihinde silinmez izler bırakan Tomris Hatun’un zaferlerini günümüze taşıyor.

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