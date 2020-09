‘Tom Cruise tarikat liderliği için yetiştiriliyor’ iddiası

Amerikalı bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından yaratılan Scientology tarikatının tarikatın eski üst düzey üyesi Joey Chait, Hollywood yıldızı Tom Cruise hakkında konuştu.

Independent’ın haberine göre, Joey Chait, Tom Cruise’un Scientology tarikanının lideri olmak üzere yetiştirildiği iddia etti.

Joey Chait’e göre eğer tarikatın lideri David Miscavige’in başına bir şey gelirse yerine Hollywood yıldızı geçecek.

Daha önce de 58 yaşındaki oyuncunun Scientology tarikatından kaçamayacağını belirten Joey Chait “Miscavige, Tom’u yetiştiriyordu ve kamuoyuna Tom’un tanıdığı en sadık Scientology müridi olduğunu söylüyordu” dedi.

Öte yandan “Going Clear: Scientology, Hollywood and the Prison of Belief” isimli kitabın yazarı Lawrence Wright, Cruise’un tarikatla yıllık hizmet sözleşmesi imzaladığını söyledi.