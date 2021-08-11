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Haber Giriş: 11.08.2021 - 08:07 | Son Güncelleme:

Tolgahan Sayışman bu sefer kamera arkasında

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Tolgahan Sayışman bu sefer kamera arkasında

Oyuncu Tolgahan Sayışman’ın sahibi olduğu Han Medya’nın, yeni projesi “Limit”in çekimleri Balıkesir, Dursunbey’de başladı.

Dizide Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Çağla Boz, Burak Altay, Burcu Binici, Mert Altınışık, Aylin Kabasakal, Canan Ekinci ve Gamze Dar rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın oturduğu projenin her detayıyla yakından ilgilenen Sayışman, geçtiğimiz gün seti ziyaret etti. Dünyada 1.2 milyon kopya satan Japon çizgi romanından uyarlama olan “Limit”, lisede okuyan bir öğrenci grubunun geçirdiği otobüs kazası sonrası, 5 kız öğrencinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Tolgahan Sayışman bu sefer kamera arkasında

‘Limit’ dizisinde Burcu Binici ve Aslıhan Karalar rol alıyor.

 

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