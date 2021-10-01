Tiyatroda yeni sezon açıldı

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“AMADEUS”, yeni tiyatro sezonunun açılışını yaptı. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliği ile sahnelenen oyun, önceki gün Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu.
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Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”u izleyenler günün sonunda tiyatro ekibini ayakta alkışladı. Selçuk Yöntem, “Bizi yalnız bırakmadıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.
“Amadeus” oyunu 10 Ekim Pazar, 16 Ekim Cumartesi, 17 Ekim Pazar, 27 Ekim Çarşamba ve 28 Ekim Perşembe günü Zorlu PSM’de sahnelenecek.