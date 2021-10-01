Tiyatroda yeni sezon açıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kritik anlaşma Meclise gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuKritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçeliler şaşkına döndü Galatasaray ise grupta lider ama...Fenerbahçeliler şaşkına döndü! Galatasaray ise grupta lider ama...#Fenerbahçe
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Asiltürk için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı#Oğuzhan Asiltürk
MİT ve TSKdan Kandile operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildiMİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildi#Kandil
8 ilde çok sayıda gözaltı Şifre belli oldu: Halı saha maçı var8 ilde çok sayıda gözaltı! Şifre belli oldu: Halı saha maçı var#İstanbul
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
BioNTechten yeni aşı... Beklenen açıklama geldiBioNTech'ten yeni aşı... Beklenen açıklama geldi!#Biontech
Kayıp Sally’nin ailesinden yürek yakan sözler: Bir parçası bile yeterliKayıp Sally’nin ailesinden yürek yakan sözler: Bir parçası bile yeterli#Sally Ali Challab Al-Abbood
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Birden ortaya çıkıp saldırdı... Dehşetin her anı kameradaBirden ortaya çıkıp saldırdı... Dehşetin her anı kamerada!#Hindistan
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldıDoğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?#Cardi B.
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

Tiyatroda yeni sezon açıldı

#AMADEUS#Selçuk Yöntem#Okan Bayülgen
Tiyatroda yeni sezon açıldı

“AMADEUS”, yeni tiyatro sezonunun açılışını yaptı. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliği ile sahnelenen oyun, önceki gün Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu.

Haberin Devamı

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”u izleyenler günün sonunda tiyatro ekibini ayakta alkışladı. Selçuk Yöntem, “Bizi yalnız bırakmadıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Tiyatroda yeni sezon açıldı
 “Amadeus” oyunu 10 Ekim Pazar, 16 Ekim Cumartesi, 17 Ekim Pazar, 27 Ekim Çarşamba ve 28 Ekim Perşembe günü Zorlu PSM’de sahnelenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AMADEUS#Selçuk Yöntem#Okan Bayülgen