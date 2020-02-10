Tiyatro galasına ünlü akını

Tiyatro Pangar tarafından sahnelenen, Henrik Ibsen’in ünlü oyunu “Hedda Gabler”in galası, geçen cumartesi Zorlu PSM’de yapıldı.

Oyunu izlemeye gelenler arasında Sıla-Hazer Amani, Oya Başar, Esra Ronabar-Barış Falay, Songül Öden, Canan Ergüder-Kenan Ece, Derya Karadaş-Haki Biçici gibi ünlü isimler de vardı.



Oyunda, Demet Evgar’ın yanı sıra Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Osman Karakoç, Nazan Diper ve Merve Satılan rol alıyor.



Begüm Birgören - Oya Başar



Canan Ergüder - Kenan Ece



Esra Ronabar - Barış Falay

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