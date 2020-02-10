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Haber Giriş: 10.02.2020 - 10:38,Son Güncelleme:/

Tiyatro galasına ünlü akını

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Tiyatro galasına ünlü akını

Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı “Hedda Gabler” oyununun galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı.

Tiyatro Pangar tarafından sahnelenen, Henrik Ibsen’in ünlü oyunu “Hedda Gabler”in galası, geçen cumartesi Zorlu PSM’de yapıldı.
Oyunu izlemeye gelenler arasında Sıla-Hazer Amani, Oya Başar, Esra Ronabar-Barış Falay, Songül Öden, Canan Ergüder-Kenan Ece, Derya Karadaş-Haki Biçici gibi ünlü isimler de vardı.

Oyunda, Demet Evgar’ın yanı sıra Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Osman Karakoç, Nazan Diper ve Merve Satılan rol alıyor.

Tiyatro galasına ünlü akını

Begüm Birgören - Oya Başar
Tiyatro galasına ünlü akını

Canan Ergüder - Kenan Ece
Tiyatro galasına ünlü akını

Esra Ronabar - Barış Falay 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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