Tiyatro galasına ünlü akını
Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı “Hedda Gabler” oyununun galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı.
Tiyatro Pangar tarafından sahnelenen, Henrik Ibsen’in ünlü oyunu “Hedda Gabler”in galası, geçen cumartesi Zorlu PSM’de yapıldı.
Oyunu izlemeye gelenler arasında Sıla-Hazer Amani, Oya Başar, Esra Ronabar-Barış Falay, Songül Öden, Canan Ergüder-Kenan Ece, Derya Karadaş-Haki Biçici gibi ünlü isimler de vardı.
Oyunda, Demet Evgar’ın yanı sıra Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Osman Karakoç, Nazan Diper ve Merve Satılan rol alıyor.
Begüm Birgören - Oya Başar
Canan Ergüder - Kenan Ece
Esra Ronabar - Barış Falay
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