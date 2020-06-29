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Tişörtle destek
Engelsiz Yaşam Vakfı’nın şeref üyesi ve vakfın Sosyal Sorumluluk Projeleri Destekçisi Tamer Karadağlı önceki gün engelli bireyler yararına satışa çıkan “Engelsizsiniz” sloganlı tişörtlerin satıldığı mağazaları ziyaret etti.
Karadağlı “35 lira değerindeki bu tişörtlerin satışından elde edilen gelir engelli bireylerin yararına kullanılacak. Pek çok restoran, çalışanlarına bu tişörtleri giydirdi. Daha çok kişiye ulaşmamız gerekiyor” dedi.
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