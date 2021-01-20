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Tıpkı bir daire
90’lı yıllarda Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı “Deli Yürek” dizisiyle şöhret olan Zeynep Tokuş, oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga eğitmenliği yapmaya başladı.
Akrobatik hareketlerini Instagram’da paylaşan Tokuş, son olarak sayfasına bu kareyi ekledi: “Harekete geçmek, beraberinde ummadığımız güzellikleri getirir. Hareket demek, değişim demek. Değişim demek, dönüşüm demek. Dönüşüm demek, yolculuğu tamamlayarak öze dönmek demek. Tıpkı bir daire gibi. Başladığın noktaya bambaşka bir sen olarak dönmek gibi.”
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