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Haber Giriş: 29.02.2020 - 12:04,Son Güncelleme:/

Temizlik takıntım var

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Temizlik takıntım var
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Sinem Ünsal şampuan markası Blendax’ın yüzü oldu. Bu yeni işbirliği önceki gün The St. Regis İstanbul’da yapılan lansmanladuyuruldu.

Takıntılarından bahseden oyuncu “Temizlik ve simetri takıntım var, özellikle temizlik kırmızı noktam. Hayatımı zorlaştırmayacak şekilde buna dikkat ediyorum” dedi.

Davete; Arzu Özal, Dilara Koçak, Burcu Ziyal, Burcu Şendir, Begüm Özer, Serap Sarı, Dilek Birgen, Evrim Başaran Kırmızıtaş, Sinem Yıldırım, Petek Ertüre, Pelin Kaya, Mert Vidinli gibi ünlü isimler katıldı.

Temizlik takıntım var


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