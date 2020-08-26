Tecavüzle suçlanan Polonyalı yönetmen Roman Polanski, Akademi'ye karşı açtığı davayı kaybetti

87 yaşındaki Oscar ödüllü yönetmen, üyeliğini geri alabilmek için Los Angeles mahkemesine başvurmuştu.

2003 yılında Piyanist (The Pianist) filmiyle en iyi yönetmen de dahil üç Oscar kazanan Polanski, 1977’de gerçekleştiği ileri sürülen olayla ilgili olarak Mayıs 2018'e kadar süren ceza davası nedeniyle Akademi üyeliğinden çıkarılmıştı. Polanski'nin iade talebi için açtığı davada Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Mary H. Strobel, Akademi’nin ihraç kararını haklı bulduğunu açıkladı.

Akademi’den yapılan açıklamada, "Mahkemenin, Akademi'nin Polanski ile ilgili uyguladığı prosedürleri adil ve makul olarak onaylamasından memnunuz" denildi.

Roman Polanski 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla yasa dışı bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmiş, 42 gün hapis yattıktan sonra salıverilmiş, ancak tecavüzle suçlandığı dava devam ederken ABD'den kaçmıştı.

Polanski'nin tecavüz ettiği kişi 2017’de yönetmeni affettiğini söyleyerek davanın düşürülmesini istemişti. Polonya ve İsviçre'deki yetkililer Polonski'nin ABD'ye iade edilmesi taleplerini reddetmişti.

Polanski hakkında bir başka tecavüz iddiası da 2019’da Fransız oyuncu Valentine Monnier'den gelmişti.