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Haber Giriş: 13.05.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

Tazminat ödeyecek

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Tazminat ödeyecek
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TUNAY Bozyiğit’in 11 yıl önce Selda Bağcan’a açtığı dava karara bağlandı.

Bozyiğit, “Hayat” adlı şarkısını “Düşen Hep Yerde mi Kalır” adıyla değiştirerek izinsiz kullandığı iddiasıyla Bağcan’a dava açmıştı. 3 yıl önce davayı kısmen kabul eden mahkeme, Bağcan’ın 4 bin 500 lira maddi, 2 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karara itiraz eden Bağcan, İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. İstinaf Mahkemesi, Bağcan’ın 4 bin 500 lira telif tazminatı ödemesine karar verdi. Ardından dava Yargıtay’a taşındı. Ancak Yargıtay temyiz taleplerini reddetti. İstinaf Mahkemesi’nin kararına göre Bağcan, 4 bin 500 lira maddi tazminatı 11 yıllık faiziyle ödeyecek.  

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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