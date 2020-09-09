MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriTatlıses’in dönüşü yeni bir devir başlatacak
GeriKeyif Tatlıses’in dönüşü yeni bir devir başlatacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 09.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Tatlıses’in dönüşü yeni bir devir başlatacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatlıses’in dönüşü yeni bir devir başlatacak
Abone Olgoogle-news

Metin Çanak, yeni albümü “Aşk”ı yakında sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

İbrahim Tatlıses’in yokluğunun müziğe darbe vurduğunu belirten Çanak, sanatçının dönüşüyle sektörde yeni bir sayfa açılacağını söyledi: “İbrahim Tatlıses’in yokluğunda hiçbir sanatçı repertuvarına yeni şarkı ekleyemedi. Şimdi herkes İbrahim Abi’nin eski şarkılarını okumak zorunda kalıyor. İbo Show’un dönüşü müzikte yeni bir devri başlatacak. Bunu herkes kabul etmeli.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle