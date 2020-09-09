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Tatlıses’in dönüşü yeni bir devir başlatacak
Metin Çanak, yeni albümü “Aşk”ı yakında sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
İbrahim Tatlıses’in yokluğunun müziğe darbe vurduğunu belirten Çanak, sanatçının dönüşüyle sektörde yeni bir sayfa açılacağını söyledi: “İbrahim Tatlıses’in yokluğunda hiçbir sanatçı repertuvarına yeni şarkı ekleyemedi. Şimdi herkes İbrahim Abi’nin eski şarkılarını okumak zorunda kalıyor. İbo Show’un dönüşü müzikte yeni bir devri başlatacak. Bunu herkes kabul etmeli.”
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