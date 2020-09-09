Tatlıses’in dönüşü yeni bir devir başlatacak

İbrahim Tatlıses’in yokluğunun müziğe darbe vurduğunu belirten Çanak, sanatçının dönüşüyle sektörde yeni bir sayfa açılacağını söyledi: “İbrahim Tatlıses’in yokluğunda hiçbir sanatçı repertuvarına yeni şarkı ekleyemedi. Şimdi herkes İbrahim Abi’nin eski şarkılarını okumak zorunda kalıyor. İbo Show’un dönüşü müzikte yeni bir devri başlatacak. Bunu herkes kabul etmeli.”