“Tasarım Mucitleri Ateşböceği” 1.500 Çocuğa Ulaştı

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Ateşböceği Öğrenim Birimleri’ne eklenen Tasarım Mucitleri Ateşböceği TIR’ı, Adıyaman’daki üçüncü durağı olan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitimlerine devam ediyor.

Adıyaman’da 2023 yılı Kasım ayında Altınşehir İlkokulu’nda başlayan proje, 2024 Nisan ayında Şehit Mehmet Kılıç İlkokulu’na taşınmıştı. Son olarak Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’nda konumlanan Tasarım Mucitleri Ateşböceği, bu güne kadar 1.500 çocuğa ulaştı. Beş yıl boyunca devam edecek program kapsamında toplamda 7.500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

