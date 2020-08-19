Tarihi Hereke halısı restore ediliyor

Yıldız Sarayı'nı oluşturan yapılardan Yıldız Şale'nin 1 No'lu Tören Salonu'na ait tarihi Hereke halısı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca restore ediliyor. 29 metre uzunluğunda, 14,5 metre genişliğinde ve 24 metrekarelik 2 kule desenli parçasıyla toplam 468 metrekareden oluşan halının restorasyon işlemlerinin yüzde 70'lik kısmı tamamlandı.

"Türkiye'nin en büyük yekpare dokuması" olan 3 ton ağırlığındaki tarihi halının restorasyon işlemleri, 8 kişilik bir ekip tarafından koronavirüs salgını nedeniyle esnek dönüşümlü mesai yöntemiyle yürütülüyor.

Son olarak tesviye ve rötuş işlemleri yapılacak halıda yaklaşık 4 aylık restorasyon işlem süreci kaldığı tahmin edilirken, çalışmalar tamamlandıktan sonra halı ait olduğu tören salonunda yeniden serilmeye hazır olacak.

"Vinç yardımıyla salondan çıkartıldı"



Milli Saraylar Halı Atölyesi Sorumlusu Mustafa Köksal, 123 senedir tarihe tanıklık eden halıyı ilk günkü haline getirmek için restore ettiklerini söyledi.

Köksal, 2018'de halının çıkarılıp restore edilmesi yönünde karar alındığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Halıyı içeride rulo haline getirdik. Özel bir branda ile koruma altına aldık. 50 kişilik ekiple pencereye bir platforma vererek iki vinç arasında tel halatla yavaş yavaş salondan dışarıya aldık ve bir tır ile naklettik. Önce yıkama işlemini gerçekleştirdik. Daha sonra kurutma işlemi yaptık. Şu an bulunduğu salon normalde konferans salonuydu ama bu halı için içerisi özel tasarlandı. Restorasyonun yüzde 70'i tamamlandı."