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Haber Giriş: 13.02.2020 - 07:52,Son Güncelleme:/

Taraklı çağrı

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Taraklı çağrı

Gençlik festivali Whitefest kapsamında sahneye çıkan Koray Avcı, konserinde “kadına şiddete son” çağrısı yaptı.

Ekibinden istediği tarakla sahnede saçını tarayan şarkıcı, şöyle konuştu: “Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, müzik, şiir olmaz. Bir kadın aynaya bakmadan saçını tarıyorsa kesin bir şey yapmışsındır. Aynaya uzun uzun bakıp saçını tarıyorsa, dünya dönmüyor demektir. Kadınları saçlarını tararken rahat bırakın. Kadına şiddete hayır!”

Taraklı çağrı


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