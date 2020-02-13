Taraklı çağrı

Ekibinden istediği tarakla sahnede saçını tarayan şarkıcı, şöyle konuştu: “Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, müzik, şiir olmaz. Bir kadın aynaya bakmadan saçını tarıyorsa kesin bir şey yapmışsındır. Aynaya uzun uzun bakıp saçını tarıyorsa, dünya dönmüyor demektir. Kadınları saçlarını tararken rahat bırakın. Kadına şiddete hayır!”





