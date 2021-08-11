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Tan Taşçı İzmirli hayranlarıyla buluştu
Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Söz&Müzik: Tan Taşçı" Açıkhava Turnesi'nin İzmir konseri içinİzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu sahnesindeydi. 1.5 yıl aradan sonra İzmirli müzik severler ile buluşan Tan Taşçı, her fırsatta geldiği İzmir'de şarkılarını söylemekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.
İzmir Fuar Alanı içindeki Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıkan Tan Taşçı'yı İzmirliler yalnız bırakmadı. Sanatçının konserinin biletleri rekor sayıda satılarak, konserden saatler önce tükendi.
Tan Taşçı konserine gelenler pandemi kurallarına uygun bir düzende uzun kuyruklar oluşturarak içeri girmeyi bekledi.