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Tan konser kayıtlarını yayınlamaya başladı!
Tan Taşçı, Bostancı Gösteri Merkezi’nde kariyerinin 15’inci yılını kutladığı “Söz&Müzik: Tan Taşçı” konser serisinin kayıtlarını YouTube kanalında yayınlamaya başladı.
Şarkıcı ayrıca bu kayıtları bir albümde toplayacak. Taşçı, “Kariyerimin 15. yılı için özel olarak yalnızca kendime ait şarkıları seslendirdiğim konserimden bir yeni şarkı daha yükledim. İlk albümümden ‘Ağla Ağla’ şarkım canlı versiyonuyla karşınızda” dedi.
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