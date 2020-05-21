Tan konser kayıtlarını yayınlamaya başladı!

Şarkıcı ayrıca bu kayıtları bir albümde toplayacak. Taşçı, “Kariyerimin 15. yılı için özel olarak yalnızca kendime ait şarkıları seslendirdiğim konserimden bir yeni şarkı daha yükledim. İlk albümümden ‘Ağla Ağla’ şarkım canlı versiyonuyla karşınızda” dedi.