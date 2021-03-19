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Haber Giriş: 19.03.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

“Tahir Bey” New York’ta yarışacak

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
“Tahir Bey” New York’ta yarışacak

Erhan Yazıcıoğlu, Okan Bayülgen ve Tamer Karadağlı’nın rol aldığı “Mr. Nonexistent” Türkçe ismiyle “Tahir Bey”, New York Kısa Film Festivali’ne davet edildi. Film, “en iyi film” dalında yarışacak.

Başrollerinde Erhan Yazıcıoğlu, Okan Bayülgen, Tamer Karadağlı, Melda Gür, Volkan Severcan’ın yer aldığı 14 dakikalık “Mr. Nonexistent” New York Kısa Film Festivali’ne davet edildi. Yönetmenliğini Bora Severcan’ın, yapımcılığını Severcan, Alhan Yüksel ve Nur Kardeşler’in üstlendiği film, festivalde “en iyi film” kategorisinde yabancı yapımlarla yarışacak. Türkçe adı “Tahir Bey” olan yapım, kanser hastalığından karısını kaybeden Tahir Bey’in kendisinin de kanser hastası olduğunu öğrenip verdiği yaşam ve varoluş mücadelesini anlatıyor. Müzikleri Zeyno Karadağlı ve Recep Gül’e ait film, 24 ülkede gösterime girecek. 

“Tahir Bey” New York’ta yarışacak

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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