Süt Kardeşler ne zaman ve nerede çekildi? İşte Süt Kardeşlerin konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Süt Kardeşler televizyonda bir kez daha seyirci karşısına çıkıyor. Kemal Sunal ve Şener Şen'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Süt Kardeşler filminde Şaban ve Ramazan adlı iki asker arkadaşın Melek Hanım'ın konağına gelmesiyle başlayan eğlenceli olaylar ele alınıyor. İşte, filme dair ayrıntılar...

Yeşilçam'ın kült filmi Süt Kardeşler, ekranlara gelmesiyle beraber oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği ile merak konusu oldu. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan Süt Kardeşler filmi özellikle çekildiği tarihi konakla izleyenlerin dikkatini çekiyor.

1976 yılı yapımı olan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir. Süt Kardeşler filminin oyuncuları şu şekilde;

Kemal Sunal - Şaban

Şener Şen - Hüsamettin

Halit Akçatepe - Ramazan

Hale Soygazi - Bihter

Adile Naşit - Melek

Ayşen Gruda - Emine

Ergin Orbey - Bayram

Jale Altuğ - Afife

Yasemin Esmergül - Yasemin

Ali Şen - Kerami

Türker Tekin - Kahya

Dinçer Çekmez - Çavuş

Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

FİLMİN GENEL KONUSU

Süt Kardeşler filminin konusu ; Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram’ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.