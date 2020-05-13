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Haber Giriş: 13.05.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

Suat Arıkan'ın eserleri online ortamda

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Suat Arıkan'ın eserleri online ortamda
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın eserleri, online ortamda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Operacı kimliğinin yanı sıra yaklaşık 45 yıldır resimle ilgilenen Arıkan'ın yağlı boya çalışmaları, "lebriz.com" adresinde ziyaretçilerle buluştu.

Sanatçının yapıtları, üye sanatçıların online atölye sergilerinin yer alacağı "Virüsü Kovuyoruz" etkinliği kapsamında sergileniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlerinde moral kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinliğin her hafta eklenecek yeni sergilerle genişlemesi planlanıyor.

Eserler, 25 Mayıs'a kadar görülebilecek ve etkinlik için özel belirlenen fiyatlardan satın alınabilecek.

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