Son Şaka filminin afişi hazır!

Yönetmen koltuğunda M. Erkam Bülbül’ün oturduğu, Ege Kökenli ve Serdar Gökalp’in rol aldığı “Son Şaka”nın ilk afişi beğeniye sunuldu.

Macera-komedi türündeki filmde, telefon şakalarıyla tanınan ünlü radyocu Serdar’ın (Serdar Gökalp) sevgilisi Ayşen’e (Ege Kökenli) evlilik teklifi ederken başvurduğu akıl oyunlarıyla dolu bir şakanın ardından yaşanan karmaşık olaylar zinciri anlatılıyor. Two Yapım imzası taşıyan filmin senaristliğini Fatih Mutlu yapıyor.





“Son Şaka”da Serdar Gökalp ve Ege Kökenli’nin yanı sıra Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü ve Osman Doğan yer alıyor.