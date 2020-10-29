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Haber Giriş: 29.10.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

‘Son Şaka’ 6 Kasım’da vizyonda

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‘Son Şaka’ 6 Kasım’da vizyonda
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Radyocu Serdar Gökalp’in başrolü Ege Kökenli’yle paylaştığı “Son Şaka” 6 Kasım'da vizyona girecek.

 

Telefon şakalarıyla tanınan Serdar Gökalp’in hikayesini de yazdığı “Son Şaka”nın yönetmen koltuğunda M. Erkam Bülbül oturuyor. Senaryosu Fatih Mutlu’nun elinden çıkan filmin yapım şirketi ise Two Yapım.

Oyuncu kadrosunda Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Özer Arslan, Hikmet Körmükçü, Bülent Alkış, Kemal Başar ve Osman Doğan gibi isimlerin yer aldığı “Son Şaka”, sinema salonlarında kahkaha fırtınaları estirecek.
ŞAKALI TEKLİFLE BAŞLAYAN BÜYÜK MACERA
“Son Şaka”nın konusu ise şöyle: Telefon şakalarıyla tanınan radyocu Serdar (Serdar Gökalp), sevgilisi Ayşen’e (Ege Kökenli) evlenme teklif ederken akıl oyunlarıyla dolu bir şakaya başvurur. Ancak Ayşen evlilik teklifini hemen kabul etmez. Üstelik şaka yüzünden asabı da fena bozulmuştur. Serdar’ı affetmesi için birlikte tatile çıkmaları gerekmektedir. Ayşen’in ısrarıyla ortak arkadaşları Yusuf’un da katıldığı bu yolculuk sırasında üçlü; jandarma komutanı, gizemli yabancı Erol ve otel müdürü Derya’nın da yer aldığı karmaşık bir serüvenin ortasına düşer.

 

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