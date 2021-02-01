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Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Sokak hayvanlarına yuva yaptılar

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Sokak hayvanlarına yuva yaptılar
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Spor İstanbul çalışanları ve gönüllüleri etkinliklerden artan malzemeleri kullanarak kış aylarında sokaktaki canlı dostlarımıza yuva olması amacıyla 32 adet kulübe inşa etti. Örnek kulübenin yapımını Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ile sanatçı, yazar Ömür Gedik gerçekleştirdi.

Hayvan gönüllüleri ile sporseverlerin bir araya geldiği Köpek Kulübesi etkinliğinde sokak köpekleri için kulübeler inşa edildi ve İstanbul’un farklı noktalarına dağıtıldı.

Sokak hayvanlarına yuva yaptılar

ETKİNLİKLERDEN ARTAN MALZEMELER KULLANILDI
Spor İstanbul çalışanları ve 41 İstanbul gönüllüsünün yer aldığı organizasyonda, etkinliklerden artan malzemeler kullanılarak soğuk kış aylarında sokaktaki can dostlarımız için barınaklar yapıldı. Uzman eğitmenlerin de yer aldığı Köpek Kulübesi etkinliğinde sokak hayvanlarına karşı farkındalığın artırılması ve sokak köpeklerine nasıl yardım edeceğini bilemeyen vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlandı.

Toplam 32 kulübe; Bakırköy, Zeytinburnu, Sarıyer ve Beykoz’da köpeklerin beslendiği alanlara bırakıldı.

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