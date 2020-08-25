SİYAD Ödülleri'ne Kız Kardeşler damgası

SİYAD üyelerinin 2019 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren yerli yapımlar üzerinden yaptığı oylama sonucunda belirlenen adaylar arasında 11 adaylıkla ön plana çıkan yapım olan Kız Kardeşler, ödül törenine de damga vuran film oldu. Emin Alper‘in son filmi, En İyi Film dahil sekiz dalda ödüle layık görüldü.

İşte SİYAD Ödülleri'nde en iyiler

EN İYİ FİLM: Kız Kardeşler

EN İYİ YÖNETMEN: Emin Alper – Kız Kardeşler

EN İYİ SENARYO: Emin Alper – Kız Kardeşler

EN İYİ KADIN OYUNCU: Damla Sönmez – Sibel

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Alican Yücesoy – Küçük Şeyler

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Füsun Demirel – Görülmüştür

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Kubilay Tunçer – Kız Kardeşler

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Emre Erkmen – Kız Kardeşler

EN İYİ MÜZİK: Giorgos Papaioannou ve Nikos Papaioannou – Kız Kardeşler

EN İYİ KURGU: Çiçek Kahraman – Kız Kardeşler

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Osman Çankırılı – Kız Kardeşler

AHMET ULUÇAY EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ: Görülmüştür

GIOVANNI SCOGNAMILLO EN İYİ FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ: 13+ – Ceylan Özgün Özçelik

EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL ÖDÜLÜ: Kraliçe Lear – Pelin Esmer

EN İYİ KISA/ORTA METRAJ BELGESEL ÖDÜLÜ: Gulyabani – Gürcan Keltek

EN İYİ KISA FİLM ÖDÜLÜ: Ablam – Burcu Aykar

ONUR ÖDÜLLERİ: Zuhal Olcay; Thomas Balkenhol

EMEK ÖDÜLLERİ: Coşkun Aral; Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi’ne emek vermiş Sinema Televizyon Bölümü mezun ve öğrencileri

EN İYİ YABANCI FİLM: Parazit – Bir Film (ithalatçı)