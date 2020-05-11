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Haber Giriş: 11.05.2020 - 08:54,Son Güncelleme:

Sinir bozucu bir sabrım var

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Sinir bozucu bir sabrım var
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Tiyatrocu Betül Arım, oyuncu Alican Yücesoy önceki gün sosyal medyadaki canlı yayında buluştu.

“En çok nelere kızarsın?” sorusuna Yücesoy, “Toleransı olmayan insanlara çok kızıyorum. Çok sabırlı ve çok anlayışlıyım. Sinir bozucu bir sabrım vardır. İnsanlarda sabrın kırıntısı bile olmayınca üzülüyorum. Ayrıca sosyalleşmekten insan tanımaktan çok zevk alırım” cevabını verdi. Ünlü oyuncu aynı zamanda hayatında zor zamanlar da atlattığını söyledi.

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