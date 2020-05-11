Sinir bozucu bir sabrım var

“En çok nelere kızarsın?” sorusuna Yücesoy, “Toleransı olmayan insanlara çok kızıyorum. Çok sabırlı ve çok anlayışlıyım. Sinir bozucu bir sabrım vardır. İnsanlarda sabrın kırıntısı bile olmayınca üzülüyorum. Ayrıca sosyalleşmekten insan tanımaktan çok zevk alırım” cevabını verdi. Ünlü oyuncu aynı zamanda hayatında zor zamanlar da atlattığını söyledi.