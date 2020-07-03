Sinemalar açılıyor

İbrahim Büyükak, hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği “Bayi Toplantısı”nı yeniden seyirciyle buluşturuyor. Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin’in de rol aldığı, yönetmenliğini ise Bedran Güzel’in üstlendiği film bugün vizyonda.

ÖDÜLLÜ YAPIM

Olgun Özdemir’in yazıp yönettiği, birçok ulusal ve uluslararası yarışmadan ödülle dönen “Kızım Gibi Kokuyorsun”, 10 Temmuz’da gösterime girecek. Son olarak Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde “en iyi seyirci” ödülünü kazanan filmde Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil ve Tolga Güleç rol alıyor.





