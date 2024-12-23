Sinemada bir dönem kapandı: Dünyanın en ünlü timsahı hayatını kaybetti

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90 yaşındaki timsahın acı haberi Facebook'tan duyuruldu. Yapılan paylaşımda "Burt geçtiğimiz hafta huzur içinde hayata veda etti. Böylece Hollywood'da bir dönem kapandı" denildi.

Açıklamada Burt'ün dünyanın en çok tanınan timsahı olduğuna da değinildi.

1980 yılında Reynolds Nehri'nde yakalanan Burt. Crocodile Dundee adlı filmde göründükten sonra dünyanın en çok tanınan timsahı haline geldi…. Ayrıca Avustralya'nın uluslararası imajının şekillendirilmesinde de büyük katkısı oldu.

Avustralya, Darwin'de hayata veda eden Burt adlı timsah 5 metre uzunluğunda ve 700 kilo ağırlığındaydı.