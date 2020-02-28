Sinemada 100 milyon izleyici

İLK FİLM ‘VİZONTELE’

Yılmaz Erdoğan imzalı “Vizontele” ile sinema sektörüne giren Beşiktaş Kültür Merkezi, kırılması zor bir rekora imza attı. Yapım şirketi, 21 Şubat’ta vizyona giren 62’nci filmi “Bayi Toplantısı”nın ilk haftasında elde ettiği izlenme rakamıyla birlikte gişede toplamda 100 milyon izleyiciye ulaştı.

20 YILLIK BAŞARI

20 yıldır sinema sektöründe olan BKM, bugüne dek “Vizontele Tuuba”, “G.O.R.A”, “Organize İşler”, “Hokkabaz”, “Kelebeğin Rüyası”, “Eyyvah Eyvah”, “Deliha”, “Düğün Dernek”, “Aile Arasında” ve “Yol Arkadaşım”ın da aralarında bulunduğu 62 film çekti. İzleyiciyi beyazperdede hem güldüren hem de ağlatan BKM filmlerinin her biri, ortalama 1 milyon 633 bin 379 kişi tarafından izlendi.





