Sinemada 100 milyon izleyici
Sinema sektöründe 20’nci yılını kutlayan Beşiktaş Kültür Merkezi, büyük bir başarıya imza attı. Bugüne dek 62 uzun metrajlı film çeken BKM, gişede 100 milyon izleyiciye ulaşan ilk yapım şirketi oldu.
İLK FİLM ‘VİZONTELE’
Yılmaz Erdoğan imzalı “Vizontele” ile sinema sektörüne giren Beşiktaş Kültür Merkezi, kırılması zor bir rekora imza attı. Yapım şirketi, 21 Şubat’ta vizyona giren 62’nci filmi “Bayi Toplantısı”nın ilk haftasında elde ettiği izlenme rakamıyla birlikte gişede toplamda 100 milyon izleyiciye ulaştı.
20 YILLIK BAŞARI
20 yıldır sinema sektöründe olan BKM, bugüne dek “Vizontele Tuuba”, “G.O.R.A”, “Organize İşler”, “Hokkabaz”, “Kelebeğin Rüyası”, “Eyyvah Eyvah”, “Deliha”, “Düğün Dernek”, “Aile Arasında” ve “Yol Arkadaşım”ın da aralarında bulunduğu 62 film çekti. İzleyiciyi beyazperdede hem güldüren hem de ağlatan BKM filmlerinin her biri, ortalama 1 milyon 633 bin 379 kişi tarafından izlendi.
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