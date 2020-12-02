Sinema salonları 15 milyonluk destekle nefes alacak

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, sinema salonlarına verilecek desteğe ve sektörün sorunlarına ilişkin, açıklamada bulundu.

Genç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, özel sektör geçmişi olması dolayısıyla sektörün sorunlarını hızlı anlayarak pratik çözümler sağladığını dile getirdi ve Ersoy'a destekleri için teşekkür etti.

Sinema salonlarının, sektörün talebiyle kapandığını belirten Genç, "Kasım ayındaki bu son kapanma bizim isteğimiz üzerine oldu. Sinema salonlarının yüzde 95'ini temsil ediyoruz. Bir taraftan yapımcılar riske girmeyerek film yayınlamadı, diğer taraftan da AVM ve mülk sahipleri kira talep etti. Sinema salonlarının derdi büyüdü. Büyük zincir sinema salonlarının derdi daha da büyük, küçük salon işletmecilerin de derdi farklı. Herkes sinema yapmak ve evine ekmek götürme derdinde." dedi.

Bakan Ersoy ile yaptıkları toplantıda, sinemanın kültürel öneminin büyük olduğunu ancak yakında sinemasız şehirlerin daha da artacağını ve sinemaların kapanması durumunda tekrar salon açmanın maliyetinin fazla olacağını aktardıklarını belirten Genç, "Sinema salonlarına aktarılacak destek, küçük sinema salonlarına verilecek. Bu sadece hibe olarak değil, Bakanlığın 'Yerli Film Gösterim Desteği' halihazırda vardı. Bu mekanizma kullanılacak ve oradaki fonu ciddi miktarda artırdılar. Sinemalarımıza bu destek, can suyu olacak." ifadelerini kullandı.

Genç, büyük zincir sinema salonlarının, küçük esnaf sinema salonlarının korunması için öncelik ve hoşgörü gösterdiklerini ancak tüm sinema salonu işletmecilerinin durumunun şu an üzüntü verici olduğunu kaydetti.

"Yerli yapımcılar sinema salonlarını hayal kırıklığına uğrattı"

Bu süreçte en büyük sıkıntılarının gösterecek film bulamamak olduğunu dile getiren Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerli yapımlar' ve 'global filmler' olarak iki kaynağımız var. Yerli yapımda Türkiye, Avrupa lideri. Biletlerin yüzde 65'i yerli film gösteriminden karşılanıyor. Avrupa'da lideriz bu konuda. Türk yerli yapımcılar, bu yüzde 65'lik pazar payına sahip olmakla hareket etmediler, çok cesaretsiz davrandılar. Biraz daha risk alıp, zararları göze alıp sektörü dinamik tutabilirlerdi. Biz her şeyi göze alıp açtık salonları ağustosta. Yerli yapımcılar bu basireti göstermediği gibi ellerindeki filmleri dijital ortamlara sattı. Bu tutum, sinema salonlarını hayal kırıklığına uğrattı. Amerika da filmlerin vizyon tarihini öteledi ve hepten filmsiz kaldık."

Fevzi Genç, 31 Aralık'a kadar sinema salonlarının kapalı olacağını, 2021 yılının başında Bakan Ersoy ile değerlendirme toplantısı yapacaklarını, salgının gidişatı, Avrupa ülkelerinin tavrı ve yapımcıların tutumunu masaya yatıracaklarını söyledi.

"Yapımcılar dijital platforma film yaparak geçineceklerini çok düşünmesinler"

Mart ayına kadar kapalı kalmak gibi bir "B planı" yaptıklarını dile getiren Genç, yapımcıların, elini taşın altına koyması ve destek paketinin getireceği olumlu katkı ile ocakta salonları tekrar sinemaseverlere açmayı umut ettiklerini belirtti.

Genç, "Gönlümüz sinema salonları hep açık olsun. Tedbirlerle beraber sinema hayatımızdan çıkmasın. Üyelerimiz bu işin sevdalıları. Keşke biraz daha beraber hareket edebilseydik yapımcılarla. Sinema salonları hepten kapandığında yapımcılar dijital platforma film yaparak geçineceklerini de çok düşünmesinler. Sinemaların herkes için yaşaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu'daki küçük sinemalara destek olunacak



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen hafta açıkladığı, "Yerli Film Gösterim Desteği" adı altında sinema salonlarına sunulacak 15 milyonluk destek paketiyle, Anadolu'da bir veya 2 salonu olan işletmelere kaynak aktarımı sağlanacak.

Salgından en çok etkilenen sektörlerden olan sinema salonları, Kovid-19'un patlak vermesiyle martta kapanmış ve haziran-ağustos arasında kademeli açılmıştı. Ancak kasım itibarıyla sinema salonlarının tamamı ortak kapanma kararı almıştı. Özellikle Anadolu'da sinemayı yaşatmak isteyenler, yerli yapımcıların filmleri vizyona koymak istememeleri sonrasında tamamen seyircisiz kalmıştı.