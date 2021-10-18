Sıla’ya Yalın sürprizi

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Sıla'yı izleyenler arasında çocukluk arkadaşı oyuncu Gözde Kansu da vardı.



YALIN SÜRPRİZİ

20 YIL ÖNCE... 20 YIL SONRA...

Konserin ikinci bölümünde sahneye Yalın’la birlikte çıkan Sıla, beraber yazdıkları ve hit olan 'Ver O Zaman Gömleklerimi' şarkısını ilk kez canlı olarak seslendirdiler. Yalın ''Bizim dostluğumuz yıllara dayanır. 'Ver o zaman gömleklerimi' şarkısını tam da bugünü hayal ederek yaptık. Ama bu bizim ilk şarkımız değil. Yaklaşık 20 yıl önce yazdığımız bir şarkı daha var. Öyle sanıyorum ki; ona da aynı coşku ile eşlik edeceksinizdir.'' derken Sıla'da kendisine ''Biz 20 yıl önce bugünü düşünerek hayaller kuran iki genç arkadaştık. O yüzden şu an benim için çok duygusal bir an. Coşkunuz bizi çok ama çok mutlu etti. İyi ki varsınız'' sözleri ile eşlik etti.

