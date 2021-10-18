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Sıla’ya Yalın sürprizi

#Sıla#Yalın#Konser
Sıla’ya Yalın sürprizi

Sıla, Kerki Solfej’in önceki gün Zorlu PSM’de düzenlediği konserde İstanbullulara eşsiz bir gece yaşattı. İstanbul'da son konserini 6 Aralık 2019'da veren şarkıcı, devam eden “Söz & Müzik Sıla” konser serisi kapsamında uzun aradan sonra İstanbul seyircisiyle buluştu

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Sıla'yı izleyenler arasında çocukluk arkadaşı oyuncu Gözde Kansu da vardı.

Sıla’ya Yalın sürprizi


YALIN SÜRPRİZİ
20 YIL ÖNCE... 20 YIL SONRA...
Konserin ikinci bölümünde sahneye Yalın’la birlikte çıkan Sıla, beraber yazdıkları ve hit olan 'Ver O Zaman Gömleklerimi' şarkısını ilk kez canlı olarak seslendirdiler.  Yalın ''Bizim dostluğumuz yıllara dayanır. 'Ver o zaman gömleklerimi' şarkısını tam da bugünü hayal ederek yaptık. Ama bu bizim ilk şarkımız değil. Yaklaşık 20 yıl önce yazdığımız bir şarkı daha var. Öyle sanıyorum ki; ona da aynı coşku ile eşlik edeceksinizdir.'' derken Sıla'da kendisine ''Biz 20 yıl önce bugünü düşünerek hayaller kuran iki genç arkadaştık. O yüzden şu an benim için çok duygusal bir an. Coşkunuz bizi çok ama çok mutlu etti. İyi ki varsınız'' sözleri ile eşlik etti.

Sıla’ya Yalın sürprizi


Sıla’nın uzun bir aradan sonra 1 Ekim’de İzmir’de başlayan konser maratonu, 22 Ekim Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 23 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 27 Ekim Antalya Açıkhava Tiyatrosu ve 10 Aralık İstanbul Zorlu PSM konserleriyle devam edecek.

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#Sıla#Yalın#Konser

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