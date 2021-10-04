Sıla 663 gün sonra seyirciyle buluştu

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Pandemi nedeniyle verdiği uzun aranın ardından seyircisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sıla, “Uzun zaman oldu sahneye çıkmayalı ve şu an çok tarifsiz duygular içerisindeyim. Sizleri çok özledim. Yeniden doğmuş gibiyim. Ekim çok iyi geldi bana. Bugüne çok şükür” dedi. Sıla, iki saat boyunca geçmişten günümüze sevilen şarkılarını söyledi.





Sıla konserin ilk bölümüne Lanvin tasarımı siyah bir elbiseyle çıktı.





İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce kişi Sıla’nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.