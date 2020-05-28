Şiirler tiyatro emekçileri için
Ünlü sanatçılar, Covid-19 salgınıyla perdelerini kapatan tiyatro çalışanları için bir araya gelerek “Dayanışmanın 100’ü Şiir” platformunu kurdu. 100 sanatçının şiir okuyarak katıldığı kampanyada internet sitesi üzerinden toplanacak bağışlar, tiyatro emekçilerinin ihtiyaçları için kullanılacak.
Aralarında Birce Akalay, Burcu Biricik, Çağlar Çorumlu, Demet Akbağ, Demet Evgar, Erdal Beşikçioğlu, Genco Erkal, Haldun Dormen, Mehmet Aslantuğ, Mert Fırat, Metin Akpınar, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Serra Yılmaz, Selçuk Yöntem ve Tilbe Saran’ın da bulunduğu sanatçılar, 51 şairin şiirini tiyatrocular için okudu. Şiirler, Dayanismanin100usiir.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişime açıldı. Site üzerinden toplanacak bağışlar, tiyatro emekçilerine haftalık 250 TL’lik “Birlikte Kart” temin edilerek dağıtılacak. Birlikte Kart ile kullanıcılar gıda, hijyen ve eczane masraflarını karşılayabilecek, fatura ödemelerini yapabilecek.
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