Şiirler tiyatro emekçileri için

Aralarında Birce Akalay, Burcu Biricik, Çağlar Çorumlu, Demet Akbağ, Demet Evgar, Erdal Beşikçioğlu, Genco Erkal, Haldun Dormen, Mehmet Aslantuğ, Mert Fırat, Metin Akpınar, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Serra Yılmaz, Selçuk Yöntem ve Tilbe Saran’ın da bulunduğu sanatçılar, 51 şairin şiirini tiyatrocular için okudu. Şiirler, Dayanismanin100usiir.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişime açıldı. Site üzerinden toplanacak bağışlar, tiyatro emekçilerine haftalık 250 TL’lik “Birlikte Kart” temin edilerek dağıtılacak. Birlikte Kart ile kullanıcılar gıda, hijyen ve eczane masraflarını karşılayabilecek, fatura ödemelerini yapabilecek.