Sherlock pul oldu

Son dönemin en çok izlenen TV dizilerinden biri olan Sherlock'un anısı hatıra pullarıyla ölümsüzleşti.

İngiltere'de basılan pulların üzerinde, dizide Sherlock Holmes'u canlandıran Benedict Cumberbatch, John Watson'ı oynayan Martin Freeman, Jim Moriarty rolündeki Andrew Scott, Mycroft Holmes rolündeki Mark Gatiss, Mary Watson karakterine hayat veren Amanda Abbington ve Irene Adler rolündeki Lara Pulver'ın fotoğrafları yer alıyor.

Bu altı pul dışında serideki diğer pulların üzerinde diziyle ilgili illüstrasyonlar bulunuyor.

Sir Arthur Conan Doyle'un yarattığı Sherlock Holmes karakteri önce edebiyat dünyasında tanınıp sevildi. Sonra da defalara sinema filmi ve TV dizisi olarak uyarlandı.