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Haber Giriş: 09.02.2020 - 08:34,Son Güncelleme:/

Sezen’in kapısını çaldı

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Sezen’in kapısını çaldı

Yeşim Salkım bu yıl müzik dünyasında adından daha fazla söz ettirmek için çalışmalara başladı.

Zorlu PSM, Bostancı Gösteri Merkezi gibi İstanbul’un en büyük konser salonlarında sahneye çıkmayı planlayan ünlü şarkıcı, hem orkestrasını genişletti hem de sahnede kendisine eşlik edecek bir dans ekibi kurdu. Arka arkaya single çıkarmaya hazırlanan Salkım, yeni şarkıları için de Sezen Aksu’nun kapısını çaldı.

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