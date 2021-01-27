Sezen Aksu'nun diktirdiği fidan sayısı 29 bine ulaştı

Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile tesis edilen sahaya meşe türü fidan dikimleri yapılacak.



Aksu 2013’te de o yıl verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü TEMA Vakfı’nın Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı’na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti.



Aksu, 2008 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına 4 bin, Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut’ta 5 bin, Adile Naşit anısına 5 bin ve Meral Okay anısına 5 bin adet fidanı toprakla buluşturmuştu.



Özdemiroğlu anısına tesis edilen saha ile birlikte Aksu katkıları ile dikilen fidan miktarı 29 bine ulaştı.