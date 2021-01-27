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Haber Giriş: 27.01.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Sezen Aksu'nun diktirdiği fidan sayısı 29 bine ulaştı

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Sezen Aksu'nun diktirdiği fidan sayısı 29 bine ulaştı
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Sezen Aksu, 2016’da ölen besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Atmalı sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu.

Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile tesis edilen sahaya meşe türü fidan dikimleri yapılacak.

Aksu 2013’te de o yıl verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü TEMA Vakfı’nın Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı’na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti.

Aksu, 2008 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına 4 bin, Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut’ta 5 bin, Adile Naşit anısına 5 bin ve Meral Okay anısına 5 bin adet fidanı toprakla buluşturmuştu.

Özdemiroğlu anısına tesis edilen saha ile birlikte Aksu katkıları ile dikilen fidan miktarı 29 bine ulaştı.

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