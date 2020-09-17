Şeyh Bedreddin’in hayatı film oluyor

Şeyh Bedreddin’in hayatı beyazperdeye taşınıyor.

“Hakikat” filminin çekimleri Edirne’de başladı. Hakan Alak’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Suavi, Şeyh Bedreddin rolünü oynayacak. Bedreddin’in kader arkadaşları Börklüce Mustafa’yı Bülent Emrah Parlak, Torlak Kemal’i de Saygın Soysal canlandırıyor. Film ekibi, Edirne-Sarayiçi’nde bulunan ormanlık alana kurdukları platoda basın mensuplarını ağırladı.



ZOR BİR İŞ YAPIYORUZ

Filmin hazırlık sürecinden bahseden Hakan Alak, “İki yıllık bir senaryo çalışması ve daha öncesine dayanan bir yapım çalışması var. Tarihi önemi anlamında zor bir iş” dedi.

Müzisyen kimliğiyle tanınan Suavi, “Teklif geldiğinde sinema sektöründen olmadığım için müthiş bir heyecan yaşamıştım. Şeyh Bedreddin adaleti ve hak arayışını anlatmaya çalışan saygın bir şahsiyet. Yönetmenimiz bunu benim üzerimden aktarmaya çalışacak. Kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.





GERÇEK BİR ANADOLU HİKAYESİ

Bülent Emrah Parlak ise, filmle ilgili şöyle konuştu: “Anadolu’nun gerçek hikayesi bu. Birçok tarih anlatımı var ama gerçek tarih biraz araştırdığımızda bize farklı şeylerin olduğunu söylüyor. Bu anlamda çektiğimiz filmi önemsiyorum. Börklüce Mustafa karakterine ilk beni düşündükleri için çok teşekkür ediyorum.”



