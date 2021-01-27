Sevimli ziyaretçi

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Haber Giriş: 27.01.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Şimdilerde sahneden çok dizi filmlerde boy gösteren 90 yılların pop starı Burak Kut yeni albüm nedeniyle stüdyo çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık bir yıldır yeni albüm için çalışması için stüdyoya kapanan Burak Kut’a sürpriz ziyaret gerçekleşti. .Sömestre tatilini fırsat bilen Aden, babasını stüdyoda çalışmalarına destek vermek için yanına gitti. Burak Kut gitar dersleri almaya devam eden kızı Aden ile birlikte gitar çalmanın duygunun tarifsiz olduğunu söyledi. "İnşallah bir gün kızımla birlikte bir albümde bir arada olmak isterim" diye konuştu.

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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