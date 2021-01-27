Sevimli ziyaretçi

Yaklaşık bir yıldır yeni albüm için çalışması için stüdyoya kapanan Burak Kut’a sürpriz ziyaret gerçekleşti. .Sömestre tatilini fırsat bilen Aden, babasını stüdyoda çalışmalarına destek vermek için yanına gitti. Burak Kut gitar dersleri almaya devam eden kızı Aden ile birlikte gitar çalmanın duygunun tarifsiz olduğunu söyledi. "İnşallah bir gün kızımla birlikte bir albümde bir arada olmak isterim" diye konuştu.





